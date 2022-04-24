Şanlıurfa'da bir araç daha kanala uçtu: 1 ölü | Video

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kanala uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken kayıp 1 kişinin arama çalışmaları sonucunda kanaldan ölü olarak çıkartıldı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Anaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Anaz Mahallesinde seyir halinde devam eden otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kanala uçtu. O anları gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek araç sürücüsünü M,D'yi sulama kanalından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, araç sürücüsünün yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu otomobilin içerisinde sürüklendi olay yenine İtfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi kanalda arama yapan ekipler 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı cansız bedenine ulaşılan çocuğun cenazesi Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma. Olayla ilgili soruşturma başlattı.