Video Yaşam Şanlıurfa'da çalışanı uyuyan manavdan 500 TL'lik hırsızlık anı kamerada

Şanlıurfa'da çalışanı uyuyan manavdan 500 TL'lik hırsızlık anı kamerada

Şanlıurfa'da çalışanı uyuyan manavdan 500 TL'lik hırsızlık anı kamerada
28.07.2021 | 13:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manavgat’taki yangına 10 ilden 19 helikopter 103 arazöz müdahale ediyor | Video 00:25
Manavgat’taki yangına 10 ilden 19 helikopter 103 arazöz müdahale ediyor | Video 28.07.2021 | 16:05
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangından yürekleri yakan yeni görüntüler! Bir köy tamamen, bir köyün de yarısı yandı... 04:25
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangından yürekleri yakan yeni görüntüler! Bir köy tamamen, bir köyün de yarısı yandı... 28.07.2021 | 15:51
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangınının nasıl başladığını görgü tanığı canlı yayında anlattı! 05:41
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangınının nasıl başladığını görgü tanığı canlı yayında anlattı! 28.07.2021 | 15:45
Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı! Görgü tanığından canlı yayında açıklama... SON DAKİKA! 05:41
Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı! Görgü tanığından canlı yayında açıklama... SON DAKİKA! 28.07.2021 | 15:39
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın CANLI YAYIN son durum! Yürekleri yakan anlar kamerada... 04:41
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın CANLI YAYIN son durum! Yürekleri yakan anlar kamerada... 28.07.2021 | 15:34
Antalya Manavgat Kaymakamı açıkladı Çok büyük bir yangın. 4 köyü boşalttık | Video 05:28
Antalya Manavgat Kaymakamı açıkladı "Çok büyük bir yangın. 4 köyü boşalttık" | Video 28.07.2021 | 15:30
Antalya'da dev yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye ediliyor! İşte canlı görüntüler | Video 10:09
Antalya'da dev yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye ediliyor! İşte canlı görüntüler | Video 28.07.2021 | 15:14
Antalya'da korkutan görüntü! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı! Panik anları kamerada | Video 00:12
Antalya'da korkutan görüntü! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı! Panik anları kamerada | Video 28.07.2021 | 15:02
Kocaeli'nde arabasında başından vurulup öldürülmüştü. 4 şüpheli böyle yakalandı | Video 02:35
Kocaeli'nde arabasında başından vurulup öldürülmüştü. 4 şüpheli böyle yakalandı | Video 28.07.2021 | 14:51
Antalya'da şahitlik meselesinde anne ve kızı plaj şemsiye sopasıyla darp edildi | Video 06:26
Antalya'da şahitlik meselesinde anne ve kızı plaj şemsiye sopasıyla darp edildi | Video 28.07.2021 | 14:22
Halil Sezai’nin Hak etti, tam dövemedim sözlerine yaşlı adamın avukatından suç duyurusu | Video 04:16
Halil Sezai’nin "Hak etti, tam dövemedim" sözlerine yaşlı adamın avukatından suç duyurusu | Video 28.07.2021 | 13:57
Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber | Video 03:46
Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber | Video 28.07.2021 | 13:56
Şanlıurfa'da çalışanı uyuyan manavdan 500 TL'lik hırsızlık anı kamerada 04:23
Şanlıurfa'da çalışanı uyuyan manavdan 500 TL'lik hırsızlık anı kamerada 28.07.2021 | 13:27
SON DAKİKA: Antalya'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı! 00:34
SON DAKİKA: Antalya'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı! 28.07.2021 | 14:09
Son dakika: İstanbul Beyoğlu’ndaki kanlı kavgada ölü sayısı 4 oldu! Kanlı buluşmanın tüm detayları ortaya çıktı 00:37
Son dakika: İstanbul Beyoğlu’ndaki kanlı kavgada ölü sayısı 4 oldu! Kanlı buluşmanın tüm detayları ortaya çıktı 28.07.2021 | 14:05
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı | Video 01:47
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı | Video 28.07.2021 | 13:40
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran itiraf Canını sıkanları öldürttüm 04:29
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran itiraf "Canını sıkanları öldürttüm" 28.07.2021 | 13:27
Eskişehir'de mobil aşı stantlarında kuyruk 02:24
Eskişehir'de mobil aşı stantlarında kuyruk 28.07.2021 | 13:06
Burdur'da yaşlı adama otomobilin çarpma anı kamerada 01:07
Burdur'da yaşlı adama otomobilin çarpma anı kamerada 28.07.2021 | 13:05
İstanbul’da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı | Video 03:29
İstanbul’da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı | Video 28.07.2021 | 13:00

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, manav çalışanı uyuduğu sırada iş yerine giren 2 kişi, kasadan 500 TL çalıp kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, cumartesi günü, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İçerideki çalışan sabah uyuduğu sırada manavın önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, meyve kasalarının arkasına gizlenerek iş yerine girdi. Kasadan 500 TL çalan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Manav sahibi Ramazan Kurt ise iş yerine geldiğinde kasadaki paraların olmadığını fark edince polise hırsızlık ihbarında bulundu. Bunun üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelilerinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.


Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların 500 TL çaldığını anlatan Ramazan Kurt, Kasada yüklü miktarda para olmadığı için bozuk olan 500 lirayı alıyorlar. Gerekli bilgileri emniyete vererek şikayetçi olduk. Araştırma devam ediyor dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA