Şanlıurfa’da cinayet zanlısı fıstık tarlasında böyle yakalandı | Video
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, bir kişinin öldüğü arazi kavgasında firari cinayet zanlısı fıstık tarlasında kovalamaca sonucu yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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