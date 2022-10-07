Şanlıurfa'da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kasten adam öldürme olayından aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan zanlı uzun takip sonucu JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT ekipleri yine başarılı bir operasyona imza attı.

Ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmada, "kasten öldürme" suçundan aranan ve kuvvet kollarından kaçan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan O.Z'nin Viranşehir ilçesi olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, O.Z gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.