Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında yangın çıktı | Video

Şanlıurfa 2’inci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir çırçır fabrikasında yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi 2'inci organize sanayi bölgesinde yangın çıktı. Organize sanayide bulunan bir çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.