Video Yaşam Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı | Video

Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı | Video

Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı | Video
22.03.2021 | 22:41

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Şanlıurfa’da çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

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