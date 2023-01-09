Şanlıurfa’da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi | Video

Şanlıurfa’da Jandarma ekipleri bir açta yaptıkları aramada Roma ve Bizans dönemine ait 6 bronz heykel, bronz ve gümüş 2 bin 104 sikke, 4 bilezik, çeşitli figürlerde 19 obje ve mumdanlık ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, şüphelinin aracıyla tarihi eserleri başka bir noktaya taşıdığını tespit etti.

Ekipleri takip ettikleri aracı durdurarak detaylı arama yaptı. Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 6 bronz heykel, bronz ve gümüş 2 bin 104 sikke, 4 bilezik, çeşitli figürlerde 19 obje ve mumdanlık ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.