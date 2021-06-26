Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntüler: Otomobille defalarca üzerlerinden geçti | Video
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Şanlıurfa’da dün yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin kavga edenleri defalarca ezmek için araçla çarptığı görüldü.