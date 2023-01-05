Şanlıurfa’da dev "change" araç operasyonu: 19 gözaltı | Video

Şanlıurfa merkezli 16 ilde gerçekleştirilen “change" araç operasyonunda 20 milyon TL değerinde araç ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı, çalıntı veya hacizli araçların motor ve şasi numaralarının aynı marka ve modeldeki başka araçlarda kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. 6 ay süren teknik ve fizik takip sonucunda Şanlıurfa merkezli İstanbul, Adana, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman gibi 16 ilde "Kazıntı-1" isimli operasyon gerçekleştirildi. "Kazıntı-1" adı verilen operasyonda 19 şüpheli yakalandı, 51 araca el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde 2 silah ile şasi basmaya yarayan ekipmanlar ele geçirildi. Dolandırıcıların bu yöntemle 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları bildirildi.Operasyonla ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, "Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ülkemiz genelinde change otoların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Özel ekip kurarak başlatmış olduğumuz araştırmalar neticesinde, araçların kimlik bilgileri olarak nitelendirilen motor ve şasi numaralarının tamiri mümkün olmayan derecede ağır hasar kayıtlı araçlar üzerinden çalıntı, hacizli, yakalamalı ve yurt dışı araçlara aktarılarak bu araçların vatandaşlarımıza satılıp dolandırıldıklarını tespit ettik. Özel ekibimiz 6 ay süresince teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda bugün başlatmış oldukları operasyonla birlikte Şanlıurfa merkezli 16 ilde operasyonumuzu gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde 19 şüpheli şahsı adreslerinde yakalayarak gözaltına aldık. Operasyon çerçevesinde bu illerde 51 tane aracı ele geçirdik" dedi.