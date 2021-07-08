Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video 08.07.2021 | 16:47
02:51
3 kişinin yaralandığı yan bakma kavgası güvenlik kamerasında | Video 08.07.2021 | 16:27
05:40
00:22
Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video 08.07.2021 | 16:28
02:21
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video 08.07.2021 | 16:05
01:05
09:48
Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video 08.07.2021 | 15:38
01:47
02:26
Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler | Video 08.07.2021 | 15:34
01:28
Manavgat'taki kazada, kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 08.07.2021 | 15:02
01:04
Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video 08.07.2021 | 14:45
05:11
00:29
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video 08.07.2021 | 14:21
00:59
Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez 08.07.2021 | 14:19
00:45
Titreyen köpeği görünce evinden battaniye getirdi | Video 08.07.2021 | 13:33
01:14
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 08.07.2021 | 13:33
01:11
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 08.07.2021 | 13:33
02:37
THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video 08.07.2021 | 13:33
04:57
Şanlıurfa’da kısa süreliğine oluşan dev hortum heyecana neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Bölgesi Hurdacılar Sitesinde yaşandı. Bölgede çalışan işçiler rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu gördü. Cep telefonuyla hortumu kaydeden işçilerin heyecanı kameraya yansıdı. İşçiler, "Maşallah, Maşallah" diyerek tepkilerini dışa yansıtırken kısa bir süre görülen hortum daha sonra kayboldu.