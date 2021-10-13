Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
00:15
Şanlıurfa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 13.10.2021 | 12:12
01:38
Büyükçekmece'de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 13.10.2021 | 12:05
01:08
Siirt'te sahte polislere operasyon: 3 gözaltı 13.10.2021 | 12:10
00:49
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 13.10.2021 | 11:45
03:51
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu 13.10.2021 | 11:32
02:30
Antalya'da Rus ve İngilizlerin tekme tokat 'Kız arkadaş' kavgası kamerada 13.10.2021 | 11:41
01:40
00:31
01:03
01:35
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video 13.10.2021 | 10:46
01:27
Diyarbakır’da 'ambalajsız et' taşıma skandalı! 13.10.2021 | 11:17
06:49
Boğularak öldü sanılan çocuğun katili yanındaki genç çıktı | Video 13.10.2021 | 10:43
05:38
Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor | Video 13.10.2021 | 10:42
02:25
Avcılar'da asansörde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı 13.10.2021 | 10:48
04:08
03:01
Cadde ortasında ateş ederken 'senin kanın bana helaldir' diye bağırmış 13.10.2021 | 10:42
04:52
04:51
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı | Video 13.10.2021 | 10:24
04:45
Alışveriş için girdiği marketten ayağı kırık çıktı 13.10.2021 | 10:14
Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Eyüp Kent mahallesinde bulunan 8 Nolu Nihat Demirelli Aile Sağlık Merkezinde hasta yakını, hasta olmadan ilaç yazmayan doktora saldırmaya çalıştı, demir kapıyı ve pencereyi vurmaya çalışan kişinin görüntüleri sosyal medyada görüntülendi.