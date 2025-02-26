Şanlıurfa’da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da jandarma tarafından dron destekli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ile çalıntı malzeme ele geçirildi.
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