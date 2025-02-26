Video Yaşam Şanlıurfa’da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı | Video

26.02.2025 | 10:02

Şanlıurfa’da jandarma tarafından dron destekli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ile çalıntı malzeme ele geçirildi.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli gerçekleştirilen operasyonda 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 11 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 2 bin 683 adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet balistik yelek, 740 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 buçuk gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ve içerisinde 100 mililitre sıvı madde, 2 adet çalıntı ve 1 adet şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 kişi karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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