Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinin çeşitli bölgelerinde ele geçirilen tarihi geçmiş ürünleri kontrollü bir şekilde imha etti.
Ceylanpınar'da halk sağlığının önemine dikkat çeken yetkililer, gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin bundan sonra da rutin olarak devam edeceğini bildirdi.