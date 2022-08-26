Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinin çeşitli bölgelerinde ele geçirilen tarihi geçmiş ürünleri kontrollü bir şekilde imha etti.

Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerde bulundu. Ekipler, lokanta, restoran, kafe, döner salonu ve benzeri alanlarda yaptığı denetimlerde iş yeri temizliği, gıda ürünlerinin muhafaza edildiği yerlerin temizliği konularında kontrol yaptılar. Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdulkadir Yalçın ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde bir iş yerinde çok sayıda gazlı içecek ve meşrubatın son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Tarihi geçmiş içecekler toplatılıp imha edilirken iş yeri hakkında cezai işlem uyguladı.Ceylanpınar'da halk sağlığının önemine dikkat çeken yetkililer, gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin bundan sonra da rutin olarak devam edeceğini bildirdi.