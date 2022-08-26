Video Yaşam Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video
Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video

Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video

26.08.2022 | 14:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video 02:46
Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video 26.08.2022 | 14:49
Eşyaları kiralık kuryelere taşıtmışlar! Online çeteye şafak operasyonu: 5 milyonluk vurgun yapmışlar | Video 02:30
Eşyaları kiralık kuryelere taşıtmışlar! Online çeteye şafak operasyonu: 5 milyonluk vurgun yapmışlar | Video 26.08.2022 | 13:53
Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video 00:16
Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video 26.08.2022 | 13:31
Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:46
Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2022 | 13:34
Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video 01:35
Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video 26.08.2022 | 13:31
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video 00:57
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 13:33
İETT otobüsü şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti iddiası | Video 05:58
İETT otobüsü şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti iddiası | Video 26.08.2022 | 12:57
Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video 02:10
Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video 26.08.2022 | 12:54
Üsküdar’da ’hatalı park’ kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video 03:49
Üsküdar’da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video 26.08.2022 | 11:48
Kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girip hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada | Video 00:27
Kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girip hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 11:48
Sultanbeyli’de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 01:29
Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 26.08.2022 | 11:48
Sarıyer’de acı olay: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:18
Sarıyer'de acı olay: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı | Video 26.08.2022 | 11:33
Elazığ’da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video 03:48
Elazığ'da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 11:14
Antalya’da vicdanları sızlatan olay! 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar | Video 03:13
Antalya'da vicdanları sızlatan olay! 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar | Video 26.08.2022 | 10:44
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 00:39
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 26.08.2022 | 10:44
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 01:54
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 10:44
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 02:57
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.08.2022 | 10:30
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 04:48
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 10:28
Avcılar’da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 00:53
Avcılar'da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 26.08.2022 | 09:45
Antalya’da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 02:18
Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 09:05

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinin çeşitli bölgelerinde ele geçirilen tarihi geçmiş ürünleri kontrollü bir şekilde imha etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerde bulundu. Ekipler, lokanta, restoran, kafe, döner salonu ve benzeri alanlarda yaptığı denetimlerde iş yeri temizliği, gıda ürünlerinin muhafaza edildiği yerlerin temizliği konularında kontrol yaptılar. Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdulkadir Yalçın ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde bir iş yerinde çok sayıda gazlı içecek ve meşrubatın son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Tarihi geçmiş içecekler toplatılıp imha edilirken iş yeri hakkında cezai işlem uyguladı.
Ceylanpınar'da halk sağlığının önemine dikkat çeken yetkililer, gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin bundan sonra da rutin olarak devam edeceğini bildirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA