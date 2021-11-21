Şanlıurfa'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada | Video

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yağan yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşın olayı bir spiker gibi anlatması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. Yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı. Patlamayı duyan vatandaşlar dışarı koştu. Alevlerin yükseldiği direğin yanında park halinde bulunan araçlar yanma tehlikesi atlattı.
OLAYI SPİKER GİBİ ANLATTI
Patlamayla birlikte cep telefonuyla kayda giren vatandaş, olayı bir spiker gibi anlattı. Yenice Mahallesinde elektrik telinin koptuğunu ve patlama yaşandığını anlatan vatandaş, "Arabayı havaya uçurabilir. Eyyübiye'nin bütün trafoları patlıyor. Hepsi patlıyor. Oradaki yanıyor, bak cırcır ediyor" ifadelerini kullandı.