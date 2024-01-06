Şanlıurfa'da feci kaza! Tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü | Video
Şanlıurfa’da gıda ve mısır yüklü iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası Şanlıurfa-Gaziantep karayolu trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza sonrası tek şeritli yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kilometrelerce tır ve araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri, güvenlik önlemleri altında vinç yardımı ile sürüyor. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açıköğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan dron ile görüntülendi.
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