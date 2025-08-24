Video Yaşam Şanlıurfa'da fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti | Video
24.08.2025 | 11:07

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde oğlunun otomobilini alarak alışverişe giden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, alışverişini tamamladıktan sonra yanlışlıkla manavın otomobiline binerek eve gitti. Oğlunun fark etmesi üzerine yanlış otomobili aldığını öğrenen şahıs, manava gidip otomobili teslim ederek kendi otomobilini aldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mevlüt Polat, aynı zamanda akrabası olan Şaban Bilgin'in işlettiği manav dükkanına gitti.

AYNI RENK, MARKA VE MODELDE 2 OTOMOBİL
Otomobilini aynı renk, marka ve modeldeki manav Şaban Bilgin'in otomobilinin yanına park eden Polat, alışveriş yapmaya başladı. Alışverişini tamamlayan Polat, eşyalarını otomobile koyduktan sonra manav Şaban Bilgin'e korna çalıp evine doğru yol aldı.

GERÇEK EVDE ORTAYA ÇIKTI
Eve giden Polat, eşyaları indirip taşıması için oğlundan yardım istedi. Babasının yardımına giden oğlu, otomobilin kendilerine ait olmadığını fark etti. Mevlüt Polat, kısa süren şaşkınlığın ardından yanlış otomobili eve getirdiğini anladı. Eşyalarını indiren Polat, tekrar manav dükkanına giderek otomobili Şaban Bilgin'e teslim etti. Şaban Bilgin de otomobillerin karıştığını Mevlüt Polat geri getirdiğinde fark etti.

"YANLIŞLIKLA ŞABAN'IN OTOMOBİLİNE BİNİP EVE GİTMİŞİM"
Mevlüt Polat, "Ben oğlumun otomobiliyle Şaban'ın yanına gelerek alışveriş yaptım. Otomobili de yan tarafa park ettim. Eşyaları aldıktan sonra yanlışlıkla Şaban'ın otomobiline binip eve gitmişim" dedi.

"OĞLUM, 'BU OTOMOBİL BENİM DEĞİL' DEYİNCE FARK ETTİM"
Oğlunun durumu fark ettiğini söyleyen Polat, "Ben ev gidince oğlum, 'bu otomobil kimin?' dedi. Ben de 'senin' dedim. O da, 'bu benim otomobilim değil' deyince yanlış otomobili aldığımı anladım "ifadelerini kullandı.

OTOMOBİLİ GERİ GELİNCE OLAYI ANLADI
Durumun farkına varmadığını söyleyen manav Şaban Bilgin ise, "Müşteri aynı zamanda akrabamızdır. Kendi aracını benim aracımın yanına park ettikten sonra alışveriş yaptı. Eşyaları alıp benim aracıma koyup direkt eve gitmiş. Evde oğlu, 'baba bu araba benim değil, kimin?' diye sormuş. O da, 'bu araba sizin' demiş. Oğlu daha sonrasında 'bu araç kimin ise gidip çabuk geri ver' demiş. Zaten her iki araba da aynı. Bana korna da çalmış ama ben farkına varmadım" diye konuştu.

Şanlıurfa'da fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti | Video 24.08.2025 | 11:07
