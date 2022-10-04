Video Yaşam Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video
Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video

Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video

04.10.2022 | 19:35

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üzerinde kimlik çıkmayan bir kadın, Fırat Nehri'nde bıçaklanmış halde bulundu. Yaralı kadın vatandaş ve görevlilerce insan zinciri yapılarak sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğleden sonra Birecik-Halfeti yolunun Kelaynak Üretim Tesisleri yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre Fırat Nehri kenarında gezen vatandaşlar, kıyıdan bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Nehirde kanlar içerisinde kurtulmayı bekleyen kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler ve onlara yardım eden vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak sudan çıkarılan kadın, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası bulunan kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, kadını bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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