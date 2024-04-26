Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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