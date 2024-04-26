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Video Yaşam Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı | Video

26.04.2024 | 14:07

Şanlıurfa’da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ayrıca 11 mağdur kadının da kurtarıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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