Video Yaşam Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı!
Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı!

Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı!

07.04.2023 | 11:08

Şanlıurfa’da son günlerde sosyal medyada sıklıkla paylaşılan 'Küçük çocuğun gelinlikli' videosu kurgu çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olayın iç yüzünü ortaya çıkardı.

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Şanlıurfa'da Tiktok bu kez bir çocuğun hayatını olumsuz etkiledi.10-12 yaşlarında bir erkek çocuk, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanında çöpte bulduğu gelinlik ile dans edip eğlendi. İddiaya göre daha sonra arkadaşlarıyla birlikte gülüp eğlenmek için gelinliği giydi. Çocuğun gelinlik giymesinin ardından beklenmedik olaylar meydana geldi Çevredeki vatandaşlardan kimi çocuğu o halde görünce gülüp geçti, kimi gelinliği çıkarmasına yardım etmek istedi, kimi ise videosunu çekti. Video çekilmekten rahatsız olan ve korkusu gözlerine yansıyan çocuğun bu halleri üzerine müzik eklenip sosyal medyada paylaşıldı. Sansürsüz paylaşılan görüntüler hızla yayıldı. "Dilenci" ve "Çocuk gelin" iddiaları da gündeme gelince devreye ilgili kurumlar girdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çocuğun yalnızca çöpten bulduğu gelinlik ile eğlendiği, ailesinin maddi durumunun yerinde olduğu ve dilencilik yapmadığı, çocuk gelin iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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