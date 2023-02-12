Şanlıurfa'da güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video
Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı şiddeti Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
DEPREMİN YIKICI ETKİSİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Kahramanmaraş merkezli ilk deprem anı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 04.17'de meydana gelen ve bir dakikadan fazla süren yıkıcı ve öldürücü depremin etkisi kameraya an be an yansıdı.
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