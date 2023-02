Şanlıurfa'da güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video 12.02.2023 | 14:15 Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı şiddeti Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlardan 182'si hayatını kaybederken 2 binin üzerinde kişi ise yaralandı.Kahramanmaraş merkezli ilk deprem anı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 04.17'de meydana gelen ve bir dakikadan fazla süren yıkıcı ve öldürücü depremin etkisi kameraya an be an yansıdı.