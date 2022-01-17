Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video

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Şanlıurfa'da seyir halindeki kum yüklü tır, alev alev yandı. Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen plakalı kum yüklü tırın motor kısmında yangın başladı. Tırdan yükselen alevleri fark eden sürücü, yol kenarına çekip, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede aracı saran yangın, ihbarla giden ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.