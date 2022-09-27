Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:22
Şanlıurfa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 86 gözaltı | Video 27.09.2022 | 12:54
07:05
Kastamonu’da alevlere teslim olan 6 ev küle döndü | Video 27.09.2022 | 12:25
02:06
Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı | Video 27.09.2022 | 11:45
02:02
11:17
12:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 27.09.2022 | 11:44
00:44
02:26
01:42
00:32
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve PKK’ya operasyon: 9 gözaltı | Video 27.09.2022 | 10:11
06:19
01:14
Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 27.09.2022 | 10:11
02:08
Sivas'ta otomobil demiryoluna uçtu: 3 yaralı | Video 27.09.2022 | 09:49
00:21
Ümraniye'de yol verme kavgası kamerada | Video 27.09.2022 | 09:40
00:34
02:09
Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
00:47
Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
01:45
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:35
00:56
Bursa'da kavak ağacı yıkıldı, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı | Video 27.09.2022 | 08:35
00:54
Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video 26.09.2022 | 22:36
Şanlıurfa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.
"ŞANLIURFA TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONU"
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ni ziyaret ederek, operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'dan bilgi aldı. Vali Ayhan, operasyonun sabah 05.00'te başlatıldığını belirterek, "Şanlıurfa tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Bunun adını, kökünü kurutma operasyonu olarak da nitelendirebiliriz. 150 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. 86 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.
Vali Ayhan, operasyonda emeği geçen bütün personele teşekkür etti.