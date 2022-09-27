Video Yaşam Şanlıurfa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 86 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 86 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 86 gözaltı | Video

27.09.2022 | 12:54

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Şanlıurfa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye, Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde 450 personelin katılımıyla 72 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu madde imal ve satışı yaptıkları iddiasıyla 86 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda yapılan aramalarda 37 kilo 600 gram skunk, 9 kilo 63 gram esrar, 138 gram eroin, 3 kilo 495 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 kök kenevir, 517 captagon, 36 sentetik ecza, 24 ecstasy hap, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.

"ŞANLIURFA TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONU"
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ni ziyaret ederek, operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'dan bilgi aldı. Vali Ayhan, operasyonun sabah 05.00'te başlatıldığını belirterek, "Şanlıurfa tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Bunun adını, kökünü kurutma operasyonu olarak da nitelendirebiliriz. 150 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. 86 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

Vali Ayhan, operasyonda emeği geçen bütün personele teşekkür etti.

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