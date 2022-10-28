Şanlıurfa'da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahte para operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve Asayiş timleri Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde bir adreste sahte para bulundurdukları ihbarı üzerine harekete geçti.

Arama köpeğinin de katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte paraya el konuldu. Ekipler, operasyonda gözaltına alınan A.A ve M.A. isimli şüpheliler hakkında "Parada Sahtecilik suçundan" Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.