Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Şanlıurfa'da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video 28.10.2022 | 15:05
00:53
Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video 28.10.2022 | 15:03
00:19
Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video 28.10.2022 | 14:59
00:11
Pendik'te korkunç cinayet! "Annenizi öldürdüm, alın götürün" | Video 28.10.2022 | 14:58
01:31
00:20
00:43
Genç kızı dövüp, saçından tutup sürüklediler | Video 28.10.2022 | 12:35
00:34
İstanbul’da trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi | Video 28.10.2022 | 12:35
01:15
07:38
08:13
03:27
01:40
Kadıköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsü müzenin duvarına çarptı | Video 28.10.2022 | 12:00
02:47
04:21
Eşinin intihar ettiğini öne sürmüştü, müebbet hapis cezası aldı | Video 28.10.2022 | 11:05
14:45
Müge Anlı SON BÖLÜM | 28 Ekim 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 28.10.2022 | 11:25
00:27
Bursa’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.10.2022 | 11:05
02:36
Son Dakika: İkitelli Esenler sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video 28.10.2022 | 11:11
01:10
02:15
Sevgili vaadiyle gasbeden şebeke kendi yöntemleriyle yakalandı | Video 28.10.2022 | 10:56
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahte para operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve Asayiş timleri Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde bir adreste sahte para bulundurdukları ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama köpeğinin de katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte paraya el konuldu. Ekipler, operasyonda gözaltına alınan A.A ve M.A. isimli şüpheliler hakkında "Parada Sahtecilik suçundan" Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.