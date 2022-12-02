Video Yaşam Şanlıurfa'da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon: 2 tutuklu | Video
Şanlıurfa'da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon: 2 tutuklu | Video

Şanlıurfa'da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon: 2 tutuklu | Video

02.12.2022 | 11:26

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Şanlıurfa'da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon 2 kişi tutuklanarak ceza evine konuldu. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sahte plaka ile bir iplik fabrikasını dolandıran şahıslar JASAT tarafından yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı. Olayda 3 şüpheli tutuklandı, 3 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesinde 22 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikası piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 800 bin lira değerindeki 27 ton ağırlığındaki pamuk ipliğinin nakliyesi için nakliyecilerle anlaştı. Nakliyeci görünümündeki iki şahıs fabrikanın sevkiyat birimine 63 plakalı bir tır ile gelerek 27 ton ağırlığındaki ipliği yükleyerek Malatya'ya götürmek için fabrikadan ayrıldı.

DOLANDIRICILAR SAHTE PLAKAYLA MALI FABRİKADAN ÇIKARDILAR

İki gün sonra malın teslim edilmediğini anlayan iplik fabrikasının yetkilileri, durumu Jandarmaya bildirerek şikâyetçi oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) dedektifleri olayla ilgili yaptığı araştırmada şüphelilerin firmaya başkasına ait sahte plaka bilgisi vererek malı fabrikadan çıkardıklarını belirledi.

Yapılan incelemelerinin ardından jandarma ekipleri, aracın yolda sahte plakalarını çıkartarak tır dorsesinin başka plaka ile Gaziantep iline giriş yaptığı tespit etti. Tespit edilen gerçek plakalar üzerinden yapılan araştırmada tırın Şanlıurfa ili Suruç İlçesinde kayıtlı olduğu anlaşılması üzerine Jandarma ekipleri, şüphelilerden S.K. ya ait adrese yaptığı operasyonda tırı ve şüpheli şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri, yaptığı aramalarda şahsın olay günü kullanmış olduğu kıyafetleri de ele geçirdi.

Olayı derinleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, şüphelilerin çalıntı malzemeyi Gaziantep'teki ortakları tarafından kiralanan bir depoya taşıdıkları anlaşıldı. 28 Kasım tarihinde Gaziantep'te belirlenen depoya yapılan şok baskında olayın diğer şüphelilerinden M.D. ve A.D. isimli şahıslar gözaltına aldı. Şahısların üzerini arayan ekipler, çok sayıda sahte ruhsat, kimlik, cep telefonu ve GSM hattı ele geçirdi. Olayda yakalanan şüphelilerin de Şanlıurfa'nın Suruç ilçe nüfusuna kayıtlı oldukları, farklı suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi.

27 TON İPLİK FABRİKAYA TESLİM EDİLDİ

Bahse konu çalıntı pamuk iplikleri ise depoya yapılan baskında ele geçirildi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen 27 ton iplik Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki iplik fabrikası işletmesine teslim edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZA EVİNE KONULDU

Olayda yakalanan S.K, M.D. ve A.D. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri olayın diğer şüphelileri A.G., M.G. ve M.K. isimli şahıslarının yakalaması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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