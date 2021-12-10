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OTOMATİK OYNAT
01:35
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.12.2021 | 19:35
01:09
02:38
Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video 10.12.2021 | 17:37
02:40
Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 10.12.2021 | 16:56
03:58
İstanbul Sultangazi'de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 10.12.2021 | 16:35
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Şanlıurfa'da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video 10.12.2021 | 16:46
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Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 10.12.2021 | 16:35
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Antalya'da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı | Video 10.12.2021 | 15:10
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Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video 10.12.2021 | 15:11
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Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video 10.12.2021 | 15:25
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Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 10.12.2021 | 15:25
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Konya'da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 10.12.2021 | 15:25
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02:59
'Datça'da köy yoktur' kararı mahkemelik oldu | Video 10.12.2021 | 15:08
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı