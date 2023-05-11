Video Yaşam Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı: 1 yaralı | Video
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı: 1 yaralı | Video

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı: 1 yaralı | Video

11.05.2023 | 08:41

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki dev kayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında yaşandı. Enes T.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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