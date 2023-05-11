Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı: 1 yaralı | Video
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki dev kayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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