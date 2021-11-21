Video Yaşam Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi | Video
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi | Video

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi | Video

21.11.2021 | 16:31

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Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole giren tır, devrilmekten son anda kurtuldu.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde yaşandı. Haydar F.'nin kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Yol kenarındaki kayalara çarparak durabilen tır, devrilmekten son anda kurtuldu.

Sürücü yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle olay yerine giden polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Aracın çıkarılmasıyla trafik akışı normale dönerken Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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