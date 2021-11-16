Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:31
Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı 16.11.2021 | 16:53
02:11
00:44
Uyuşturucu tacirlerinin kabusu "Termal" | Video 16.11.2021 | 16:44
02:57
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video 16.11.2021 | 16:44
00:55
Trafikte tartıştığı araç sürücüsüne bıçak çekti | Video 16.11.2021 | 16:10
00:43
Şanlıurfa'da köprü ayaklarında mahsur kalan keçi kurtarıldı | Video 16.11.2021 | 16:20
01:52
Antalya'da cani baba 3 aylık kızı Elif Ada'yı döverek öldürdü! | Video 16.11.2021 | 15:50
00:29
07:34
Ehliyet almak için 76 yaşında okuma yazma öğrendi | Video 16.11.2021 | 15:00
05:44
Domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı | Video 16.11.2021 | 15:14
01:14
İşyerinde ölü bulunan babasının başından ayrılamadı | Video 16.11.2021 | 15:22
01:08
Isparta'da sobayı yakmak isterken evi yaktılar! | Video 16.11.2021 | 15:16
01:45
Köpeklerin saldırdığı eşeği çiftçinin kurtarması kamerada | Video 16.11.2021 | 14:52
01:29
Sesten korkan koyunlar izdihama neden oldu: 16 koyun telef oldu | Video 16.11.2021 | 14:43
00:14
Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı! | Video 16.11.2021 | 14:01
00:25
05:57
03:39
7 yaşındaki Muzaffer, video izleyip kraker yerken öldü | Video 16.11.2021 | 13:45
02:20
01:47
Gaziantep'te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu 16.11.2021 | 12:38
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde sahibinin elinden kaçarak drenaj kanalı üzerindeki köprünün alt kısmında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Harran'a bağlı Dilimli Mahallesinde sahibinin elinden kaçan keçi, bölgede bulunan drenaj kanalı üzerindeki köprünün alt kısmında mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye geçen itfaiye erlerinden birinin beline ip bağlayarak aşağı indiği köprüdeki keçiyi tutarak yukarı çıkardı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan keçi daha sonra sahibine teslim edildi.