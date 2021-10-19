Şanlıurfa’da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa’da mezarlığa bırakılan çantada 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlıkta yaşandı. İddiaya göre mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, mezarların arasına bırakılmış bir çanta fark etti. Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çantayı açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çantanın içerisinde bir bebek olduğunu gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri erkek olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta ve çanta üzerinde inceleme başlattı. Bebeğin ölmeden mi yoksa öldükten sonra mı bölgeye bırakıldığı konusunda herhangi bir bilgi elde edilemezken, polis ekipleri bebek ile çantayı bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.