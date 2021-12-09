Şanlıurfa'da kuşların gökyüzünde dansı | Video

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde kuşların gökyüzünde şekillerle oluşturduğu dansı görenleri hayrete düşürdü.

Gün ağardıktan sonra gökyüzünde toplu olarak uçan Sığırcık kuşları oluşturduğu şekillerle güzeller görüntülere sahne olurken izleyenleri hayrete düşürdü.

Yaklaşık 1 haftadır gün ağardıktan sonra kuşların şekil oluşturarak dans ettiklerini belirten Seyfettin Çatalkaya şunları kaydetti. ''Gökyüzünde göç etmeye çalışan Sığırcık kuşları her sabah gün ağarmaya yakın oluşturdukları şekillerle yaptığı dansları bizleri hayrete düşürüyor, her sabah elimden geldiğince güne güzel başlamak için çatıya çıkarak seyrediyorum. Güzel görüntüler oluşturan kuşların dansı keyif verirken bir yandan da bizleri hayrete düşürüyor, gökyüzünde hava güzel olunca kuşların dansı bazen yarım saati bulduğu da oluyor'' dedi.

Kuşların dansı her sabah yaklaşık 10 dakika sürdüğü daha sonra gökyüzünden kayboldukları belirtildi.