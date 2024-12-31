Video Yaşam Şanlıurfa'da kuyumcudan altın hırsızlığı: 6 tutuklama | Video
Şanlıurfa'da kuyumcudan altın hırsızlığı: 6 tutuklama | Video

Şanlıurfa'da kuyumcudan altın hırsızlığı: 6 tutuklama | Video

31.12.2024 | 08:17

Şanlıurfa'da kuyumcu atölyesinden yapılan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde 5 kilogram altının iş yeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, bin 100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beykoz’da emniyet şeridine giren sürücü öfkelendiği araca art arda böyle çarptı | Video 01:54
Beykoz'da emniyet şeridine giren sürücü öfkelendiği araca art arda böyle çarptı | Video 31.12.2024 | 08:44
Elektrik telleri havai fişek gibi böyle patladı, yürekler ağza geldi | Video 00:55
Elektrik telleri havai fişek gibi böyle patladı, yürekler ağza geldi | Video 31.12.2024 | 08:17
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu | Video 00:58
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu | Video 31.12.2024 | 08:17
Şanlıurfa’da kuyumcudan altın hırsızlığı: 6 tutuklama | Video 00:56
Şanlıurfa'da kuyumcudan altın hırsızlığı: 6 tutuklama | Video 31.12.2024 | 08:17
Ters şeritten ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:13
Ters şeritten ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı | Video 31.12.2024 | 08:17
Ekiplerle çatışmaya girdi, vurularak gözaltına alındı | Video 00:39
Ekiplerle çatışmaya girdi, vurularak gözaltına alındı | Video 31.12.2024 | 08:16
Kömür sobası faciası: Güvercinler telef olmaktan son anda kurtarıldı | Video 03:17
Kömür sobası faciası: Güvercinler telef olmaktan son anda kurtarıldı | Video 31.12.2024 | 08:16
Fatih’te tartıştıkları sürücüye saldırdılar | Video 00:25
Fatih’te tartıştıkları sürücüye saldırdılar | Video 30.12.2024 | 15:45
3 ay önce evlendiği, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 00:31
3 ay önce evlendiği, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 30.12.2024 | 15:01
13 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması kamerada | Video 04:30
13 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması kamerada | Video 30.12.2024 | 14:55
Beyazıt’ta Azerbaycanlı oyuncu Dadashzade’nin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin davada karar çıktı | Video 00:59
Beyazıt'ta Azerbaycanlı oyuncu Dadashzade'nin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin davada karar çıktı | Video 30.12.2024 | 14:38
TEM Bağlantı Yolu’nda feci kaza: 8 yaralı | Video 01:08
TEM Bağlantı Yolu’nda feci kaza: 8 yaralı | Video 30.12.2024 | 14:38
Sultangazi’de 20 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni uçurumda bulundu | Video 05:28
Sultangazi’de 20 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni uçurumda bulundu | Video 30.12.2024 | 13:52
Drift atarken 9 saniye kameralara yakalandı, 32 bin TL ceza ödedi | Video 00:10
Drift atarken 9 saniye kameralara yakalandı, 32 bin TL ceza ödedi | Video 30.12.2024 | 13:18
Şanlıurfa’da 15 milyon TL’lik altın hırsızlığında 9 gözaltı | Video 02:14
Şanlıurfa’da 15 milyon TL’lik altın hırsızlığında 9 gözaltı | Video 30.12.2024 | 13:18
Falezlerden düşen araç ve genç için yapılan arama çalışmalarının su altı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:53
Falezlerden düşen araç ve genç için yapılan arama çalışmalarının su altı görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.12.2024 | 12:11
İETT şoförü ile yolcu arasında ‘durakta durmadın’ tartışması kamerada | Video 00:34
İETT şoförü ile yolcu arasında ‘durakta durmadın’ tartışması kamerada | Video 30.12.2024 | 12:11
MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video 00:47
MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video 30.12.2024 | 12:11
Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video 06:00
Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video 30.12.2024 | 12:11
Batman’a gelin gelen Vietnamlı Hoan adını Hilal olarak değiştirdi 05:36
Batman'a gelin gelen Vietnamlı Hoan adını Hilal olarak değiştirdi 30.12.2024 | 10:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA