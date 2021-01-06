Şanlıurfa'da kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu | Video
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük 3'üncü çiftliği olan TİGEM Tarım İşletmesi'nde, 'elit' olarak tabir edilen damızlık koyunlardan doğan 'ivesi' cinsi 37 bin 200 kuzu, her sabah anneleriyle buluşuyor. Kuzuların sürü halinde getirildikleri alanda annelerini bulmak için birbiriyle yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturuyor.