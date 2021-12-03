Video Yaşam Şanlıurfa’da markette silahlı soygun girişimi | Video
Şanlıurfa’da markette silahlı soygun girişimi | Video

Şanlıurfa’da markette silahlı soygun girişimi | Video

03.12.2021 | 11:22

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Şanlıurfa’da silahla market soygunu kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre markete giren A.A. isimli şahıs, kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasiyer soyguncuya paraları vermek istemedi. İçersen gelen sesler üzerine panikleyen soyguncu, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yarım saat içerisinde A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının marketten bir şey alamadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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