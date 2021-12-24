Video Yaşam Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı | Video
Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı | Video

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı | Video

24.12.2021 | 08:38

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Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da kar yağdığını gören çocuklar, gece yarısı evlerinden çıkarak kartopu oynadı.

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Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışını gören çocuklar, evlerinden çıkarak kartopu oynadı. Uzun süre sonra ilk defa kar ile tanışan çocuklar, araçların üzerine adını yazdı, arkadaşlarıyla gönüllerince eğlendi.

"KAR YAĞIŞI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Kar yağdığı için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, kartopu oynayarak eğlendiklerini söyledi. Kar yağışının devam ettiği kentte, sürücüler de kaza risklerine karşı kontrolü bir şekilde yoluna devam etti. Otomobillerin üzerini ve parkları beyaza bürüyen kar yağının etkisini sürdürüyor.

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