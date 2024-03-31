Video Yaşam Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video

Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video

31.03.2024 | 16:38

Şanlıurfa’da, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgalarda 4 kişi silahla, 11 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı. Çıkan olaylar üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açarak kavgaları sonlandırdı. Mevcut Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise eşiyle oy kullanmaya gittiği okulda protesto edilmesi üzerine koruma eşliliğinde okuldan güçlükle uzaklaştırıldı.

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Ramazan ayı dolayısıyla Şanlıurfa'da oy kullanma işlemleri öğlen saatlerinde yoğunlaşmaya başlaması üzerine kavgaları da beraberinde getirdi. Muhtarlık seçimi yüzünden çıkan ilk olay Harran'a bağlı kırsal Akkuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan kavga üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kent merkezinde muhtarlık seçimleri yüzünden Süleymaniye Mahallesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Okulunda çıkan kavga ise 1 kişi darp edilerek yaralandı. Kavga polisin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Son olarak kırsal Sultantepe mahallesinde medyana gelen muhtarlık kavgasında 1 kişi bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Okulda bulunan jandarma ekipleri olaya hemen müdahale ederek 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bozova'ya bağlı kırsal Ürünlü Mahallesinde yaşanan muhtarlık seçimleri kavgasında 3 kişi yaralandı. Tarafların karıştığı kavgayı özel hakaret polisleri tüfeklerle havaya ateş açarak kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

HALFETİ BAŞKANI YUHALANDI KORUMA DIŞARI ÇIKTI

Mevcut Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak eşi Nisa Albayrak'la oy kullanmaya gittiği Karagül Mahallesindeki Halfeti Anadolu Lisesinde bir grup tarafından alışlarla protesto edilerek yuhlandı. Yaşanan gerginlik üzerine oyunu güçlükle kullanan Albayrak, etrafını saran korumalar eşliğinde okuldan güçlükle uzaklaştırıldı.

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