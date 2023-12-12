Şanlıurfa’da nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına güvenlik görevlisi yetişti
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde eczaneye annesiyle gelen 4 yaşındaki çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Durumu gören güvenlik görevlisinin hamlesiyle çocuk kurtuldu. Yaşanan müdahale güvenlik kamerasına takıldı.
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