Video Yaşam Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

30.12.2022 | 14:42

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OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa’da seyir halinde otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Çobanderesi mevkisinde yaşandı. Mustafa Turnalı'nın kullandığı otomobile iddiaya göre, başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin içerisinde bulunduğu araç olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobildeki Mustafa Turnalı'nın (64) hayatını kaybettiğini, Hanifi (8) ile Şemse Turnalı'nın (67) ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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