Video Yaşam Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı | Video
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı | Video

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı | Video

22.09.2024 | 15:00

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı saniye saniye kameraya yansıdı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Başka bir araçtan inen şahıslar, 06 BJ 5128 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobil içinde bulunan Emrullah Yıldız (30) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırı anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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