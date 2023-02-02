Şanlıurfa'da pes dedirten görüntü... Trafikte makas atıp havaya ateş açtılar | Video
Şanlıurfa’da bir konvoydaki araçların seyir halindeyken tehlikeli bir şekilde sağa sola manevra yapıp araçlardan havaya silah sıkılması kameralara yansıdı.
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