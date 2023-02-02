Şanlıurfa'da pes dedirten görüntü... Trafikte makas atıp havaya ateş açtılar | Video 02.02.2023 | 13:02 Şanlıurfa’da bir konvoydaki araçların seyir halindeyken tehlikeli bir şekilde sağa sola manevra yapıp araçlardan havaya silah sıkılması kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'da bir konvoydaki araçların trafikte oluşturduğu tehlike saniye saniye kameralara yansıdı. Bu gün sabah saatlerinde Suruç yolu üzerinde yaşanan olayda trafikte ilerleyen araçların sağa sola manevra yapması yürekleri ağızlara getirirken araçlardaki şahısların pencereden kendilerini sarkıtıp havaya ateş açtıkları görüldü. Trafikte ilerleyen diğer araçlara da yol yermeyen magandalar, daha sonda Kuzey Batı Çevre Yolundan devam etti.