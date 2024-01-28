Video Yaşam Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü! Kamyonet üzerinde araba taşıdılar | Video
Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü! Kamyonet üzerinde araba taşıdılar | Video

Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü! Kamyonet üzerinde araba taşıdılar | Video

28.01.2024 | 12:24

Şanlıurfa’da geçtiğimiz günlerde bir sürücü, kamyonetinin üzerine başka bir aracı taşıyarak şehrin trafiğini tehlikeye düşürürken izleyenleri ise hayrete düşürdü.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi çevreyolu istikametinde seyir halinde meydana gelen ilginç olayda kamyonetin üzerinde başka bir aracı taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü olayın şehirde konuşulan ana konulardan biri haline gelmesine neden oldu. Araçlarını kullanırken alışılmadık bir olayla karşılaşan yayalar ve diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Tehlikeli yolculuk ise hızla sosyal medya da viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda, sürücünün çevresindeki araçlar tarafından şaşkınlıkla izlendiği görülüyor. Bu tür tehlikeli ve sorumsuz davranışlar, trafik güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğundan, yetkililerin konuyla ilgili daha fazla önlem alması bekleniyor.
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