Şanlıurfa'da sel felaketi! Çadırlar su altında kaldı | Video

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle arazide kurulan çadırlar su altında kaldı.

Şanlıurfa'yı etkisi altına alan bahar yağmurları bölgenin farklı yerlerinde sel felaketine neden olurken, Akçakale ilçesinde etkisini göstermeye başladı.

Dün gece sağanak yağmurlarla birlikte birçok kırsal mahallelerde su baskınları oluştururken Akçakale merkezinde de yaşanan aşırı yağmurlar sel felaketlerine neden oldu. Yağmurla birlikte bir yandan da şimşek çakması sonucu ilçenin farklı yerlerinde ağaçlar kırıldı, arazide kurulan çadırlar su altında kaldı.