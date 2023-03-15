Şanlıurfa'da sel sularında sürüklenen tır dereye böyle düştü | Video

Şanlıurfa’da son yılların en yoğun yağışı sele neden oldu. Caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi. Şanlıurfa Valiliği, dere ve kanal yataklarından uzak durulmasını, bodrum katlarda yaşayanların evlerini boşaltmasını istedi.