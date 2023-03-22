Video Yaşam Şanlıurfa’da selde kaybolan tır sürücüsü 8 gündür aranıyor | Video
Şanlıurfa’da selde kaybolan tır sürücüsü 8 gündür aranıyor | Video

Şanlıurfa’da selde kaybolan tır sürücüsü 8 gündür aranıyor | Video

22.03.2023 | 16:14

Şanlıurfa'da sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulutaş ile bölgede arama çalışmalarını takip etti.

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Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde tıra, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı.
Bölgede tıra ait bazı parçalar da sudan çıkarıldı. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulutaş ile bölgede arama çalışmalarını hem havadan ehem de karadan takip etti. Vali Salih Ayhan, burada bekleyen tır sürücüsü Ergün'ün yakınlarıyla da bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan, tır sürücüsü Ergün'ün sel sularına kapıldığı köprünün, aracın bulunduğu Atatürk Baraj Gölüne olan 3 kilometrelik uzaklığı sel şiddetinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

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