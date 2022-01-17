Video Yaşam Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video
Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video

17.01.2022 | 16:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini çaldı | Video 05:18
Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini çaldı | Video 17.01.2022 | 16:56
Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 01:00
Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 16:50
Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada | Video 01:10
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada | Video 17.01.2022 | 16:50
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı | Video 06:18
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı | Video 17.01.2022 | 16:56
İstanbul Güngören’de motosiklet çalan şüpheliler kamerada 01:21
İstanbul Güngören'de motosiklet çalan şüpheliler kamerada 17.01.2022 | 16:52
Hatay Kırıkhan’da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı 00:47
Hatay Kırıkhan'da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı 17.01.2022 | 15:41
Bağcılar’da düğün magandaları havaya böyle ateş açtı | Video 00:10
Bağcılar'da düğün magandaları havaya böyle ateş açtı | Video 17.01.2022 | 09:52
Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video 01:48
Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video 17.01.2022 | 15:55
Konyasporlu taraftarlardan Futbolcu Ahmet Çalık’ın mezarına duygulandıran ziyaret 00:37
Konyasporlu taraftarlardan Futbolcu Ahmet Çalık'ın mezarına duygulandıran ziyaret 17.01.2022 | 16:03
Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video 01:00
Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 15:53
İzmir’de bit pazarında yangın paniği | Video 01:44
İzmir'de bit pazarında yangın paniği | Video 17.01.2022 | 15:01
Yüksekova’da evler kara gömüldü | Video 03:03
Yüksekova'da evler kara gömüldü | Video 17.01.2022 | 15:13
Tarihi konak alevlere teslim oldu | Video 03:54
Tarihi konak alevlere teslim oldu | Video 17.01.2022 | 15:12
Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video 02:42
Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video 17.01.2022 | 15:13
Avcılar’da hafta sonu okulda mahsur kalan kızları kurtarma operasyonu | Video 03:31
Avcılar'da hafta sonu okulda mahsur kalan kızları kurtarma operasyonu | Video 17.01.2022 | 15:13
Bursa’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 35 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:12
Bursa’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 35 şüpheli gözaltına alındı | Video 17.01.2022 | 15:01
Denizli’de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 00:17
Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 17.01.2022 | 14:59
SON DAKİKA! İstanbul’da iki tramvayda yangın paniği | Video 01:21
SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video 17.01.2022 | 14:32
İstanbul Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi 04:22
İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi 17.01.2022 | 13:36
Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 01:31
Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 17.01.2022 | 14:12

Şanlıurfa'da seyir halindeki kum yüklü tır, alev alev yandı. Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA