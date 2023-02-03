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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video

03.02.2023 | 14:08

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesi'nde yaşandı. Tarım Reform Bölge Müdürlüğü önünde karşılaşan taraflar, kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Osman Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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