Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video 03.02.2023 | 14:08 Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesi'nde yaşandı. Tarım Reform Bölge Müdürlüğü önünde karşılaşan taraflar, kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Osman Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.