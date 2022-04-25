Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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ŞANLIURFA'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 4 işçi, dumandan etkilenirken, park halindeki araç ise hurdaya döndü.