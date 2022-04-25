Video Yaşam Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video

25.04.2022 | 13:52

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ŞANLIURFA'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 4 işçi, dumandan etkilenirken, park halindeki araç ise hurdaya döndü.

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2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Depoda bulunan tekstil ürünlerini kurtarmak isterken 4 işçi, dumandan etkilendi. İşçilere ambulansta sağlık görevlilerince müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinesiyle duvarlarını yıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikada park halinde olan araç ise yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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