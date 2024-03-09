Video Yaşam Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama | Video
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama | Video

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama | Video

09.03.2024 | 09:24

Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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