Video Yaşam Şanlıurfa’da terör örgütü üyesi yakalandı | Video
Şanlıurfa’da terör örgütü üyesi yakalandı | Video

Şanlıurfa’da terör örgütü üyesi yakalandı | Video

24.05.2023 | 09:41

Osmaniye'de hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Viranşehir Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimlik bilgilerini kontrol etti. Yapılan kontrolde Mazen Vawakerge isimli yabancı uyruklu şahsın Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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