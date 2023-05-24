Şanlıurfa’da terör örgütü üyesi yakalandı | Video 24.05.2023 | 09:41 Osmaniye'de hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Viranşehir Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimlik bilgilerini kontrol etti. Yapılan kontrolde Mazen Vawakerge isimli yabancı uyruklu şahsın Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığını belirledi.Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.