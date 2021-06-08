Video Yaşam Şanlıurfa'da üniversiteli gencin çukura düşen çocuğun yardımına yetiştiği anlar kamerada

Şanlıurfa'da üniversiteli gencin çukura düşen çocuğun yardımına yetiştiği anlar kamerada

Şanlıurfa'da üniversiteli gencin çukura düşen çocuğun yardımına yetiştiği anlar kamerada
08.06.2021 | 13:19

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kazı çukuruna düşen çocuğun yardımına üniversiteli genç yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Olay ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alt yapı çalışmaları nedeniyle bir elektrik şirketi tarafından açılan çukurdan geçmeye çalışan 2 çocuktan biri dengesini kaybederek yaklaşık bir metre derinlikteki çukura düştü. Çocuğun çukura düştüğünü fark eden üniversite öğrencisi Taner Gün, çukura atlayarak çocuğun yardımına koştu. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan çocuk, başından hafif yaralandı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Düşme anları güvenlik kamerasında
Görüntülerde, kaldırımda oyun oynayarak gelen 2 çocuk, karşı tarafa geçmek için kazılan çukur üzerinde kurulan geçitten geçmeye çalışıyor. Çocuklardan biri, geçitten geçerken, diğeri dengesine kaybederek kafa üstü çukura düşüyor. Çocuğun düştüğünü fark eden Taner Gün ve çevredekiler, çocuğun yardımına koşarak, düştüğü yerden çıkarttıktan sonra sakinleştiriyor. Görüntülerde çocuğun annesi ve 112 acil ekiplerinin olay yerine gelmeleri de yer alıyor.


"Çocuk düşünce hemen yardıma koştum ve çukurdan çıkardım"
Olayla ilgili açıklamada bulunan BESYO 3. sınıf öğrencisi Taner Gün, "Babamın marketinde çalışırken bir çocuğun çukura düştüğünü gördüm. Ben de insanlık görevim olarak yardımına koştum ve çocuğu çukurdan çıkardım. Ardından ailesine haber verdik. Ailesi geldikten sonra 112 Acil servisi aradık. Kısa sürede 112 Acil ekipleri de geldi ve çocuğa gerekli müdahaleler yaptı. Çok şükür çocuğun bir şeyi yoktu" dedi


"Çok şükür çocuğun önemli bir şeyi yok"
Yardıma koşanlardan Serdal Demiroğlu da, "Bir baktık ki bir çocuk kazılan çukurun üzerinden geçmeye çalışırken düştü. İçine düştüğü gibi komşumuz Taner hemen çukura atlayarak çocuğu çıkardı ve ben de ona yardım ettim. Çocuğu sakinleştirdik. Çok şükür önemli bir şey yok. Başında ufak bir kırık haricinde bir şeyi yoktu. Daha sonra ailesi ve ambulansa haber verdik. Ambulans geldi ve gerekli tedaviyi yaptı" diye konuştu.

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