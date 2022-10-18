Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video

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Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma 2" operasyonunda 40 kişi gözaltına alınırken, polislerin operasyon düzenledikleri bir iş yerinde asılı olan yırtık Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet ise dikkatlerden kaçmadı.
POLİSTEN BAYRAK HASSASİYETİ
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, polislerin bir iş yerine düzenlediği operasyonda kirlenmiş ve yırtık halde asılı olan Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet ise dikkat çekti. Gözaltına alınan zanlının astığı yırtık bayrağı katlayıp kaldıran polisler, yerine temiz ve yırtık olmayan bir Türk bayrağının asılmasını istedi.