Video Yaşam Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video

18.10.2022 | 10:52

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Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma 2" operasyonunda 40 kişi gözaltına alınırken, polislerin operasyon düzenledikleri bir iş yerinde asılı olan yırtık Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet ise dikkatlerden kaçmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma 2" operasyonu düzenledi. Şanlıurfa merkez ile Siverek, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyona özel harekat, terörle mücadele ve ilçelerde görev yapan polisler de destek verdi. Toplam 300 polisin katıldığı operasyon çerçevesinde 54 adrese giden ekipler, açılmayan kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Narkotik köpeklerinin de yardımıyla yapılan aramada toplam 700 gram esrar, 81 gram toz esrar ve 93 uyuşturucu hap ele geçirildi.

POLİSTEN BAYRAK HASSASİYETİ
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, polislerin bir iş yerine düzenlediği operasyonda kirlenmiş ve yırtık halde asılı olan Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet ise dikkat çekti. Gözaltına alınan zanlının astığı yırtık bayrağı katlayıp kaldıran polisler, yerine temiz ve yırtık olmayan bir Türk bayrağının asılmasını istedi.

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